Inter U23-Trento 2-1 | Spinaccè e Zuberek segnano l’ingresso in zona playoff

L’Inter Under 23 ha ottenuto la sua seconda vittoria di fila, battendo il Trento 2-1 in una partita valida per il campionato. Spinaccè e Zuberek hanno segnato i gol che hanno portato i nerazzurri in zona playoff. La squadra ha dimostrato continuità di rendimento dopo il successo precedente contro la Pro Vercelli. La partita si è conclusa con il risultato di 2-1 a favore dell’Inter U23.

L’ Inter U23 centra la sua seconda vittoria consecutiva, confermando l’ottimo stato di forma dopo il successo contro la Pro Vercelli. Nel recupero della 34^ giornata del girone A di Serie C, i ragazzi guidati da Stefano Vecchi hanno superato il Trento per 2-1. Grazie a questi tre punti preziosi, i nerazzurri salgono a quota 48 punti in classifica, riprendendosi ufficialmente il nono posto e un piazzamento in piena zona playoff. L’approccio alla gara è stato autoritario sin dai primi minuti. Il match si è sbloccato già al quarto d’ora della prima frazione grazie a Spinaccè: l’attaccante è stato lesto a sfruttare una sponda aerea di Cocchi, infilando la rete del vantaggio con un colpo di testa ravvicinato che non ha lasciato scampo al portiere avversario. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Inter U23 Trento, 2-1: Spinaccé e Zuberek firmano il successo e spazzano via definitivamente la crisi nerazzurra!di Paolo MoramarcoInter U23 Trento, 2-1: Spinaccé e Zuberek firmano il secondo successo consecutivo, scacciano definitivamente la crisi nerazzurra!...

Leggi anche: Trento, rinviata la sfida con l’Inter U23: si giocherà l’8 aprile

Temi più discussi: Inter - Trento; Tabellino partita Trento vs Inter U23; Inter Under 23-Trento: formazioni, dove vederla in tv e streaming; INTER U23-TRENTO, ARBITRA DI CICCO DI LANCIANO.

Inter U23-Trento 1-0: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Inter U23-Trento di Mercoledì 8 aprile 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net

Diretta Inter U23 Trento streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi mercoledì 8 aprile 2026Diretta Inter U23 Trento streaming video tv, oggi mercoledì 8 aprile 2026: orario, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C. ilsussidiario.net

Serie C — Inter U23-Trento 2-1 (Spinaccè, Zuberek rig., Pellegrini) Successo dal peso specifico enorme per l’Inter Under 23, che supera il Trento — tra le squadre più forti del torneo — e rientra con forza nella corsa playoff. Secondo acuto di fila per la squadra - facebook.com facebook

Inter U23 Trento, 2-1: Spinaccé e Zuberek firmano il successo e spazzano via definitivamente la crisi nerazzurra! x.com