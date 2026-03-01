Inter U23 finisce 0-0 il derby con l’Alcione Milano | nerazzurri non vincono da un mese

Il derby tra Inter U23 e Alcione Milano si è concluso con un pareggio a reti inviolate. La partita si è giocata all’U-Power Stadium ed è terminata senza reti, portando un punto a testa in classifica. Da oltre un mese, l’Inter U23 non riesce a vincere, mentre l’Alcione raccoglie un risultato utile in un incontro che ha visto entrambe le squadre in campo con determinazione.

Si chiude a reti bianche il derby dell’U-Power Stadium tra Inter U23 e Alcione. Uno 0-0 che muove la classifica in zona playoff ma lascia sensazioni diverse alle due squadre. L’avvio di gara è intenso, con ritmi alti e grande attenzione tattica da entrambe le parti. È l’Inter U23 a farsi preferire nel primo tempo per qualità nel palleggio e aggressività nella riconquista. I nerazzurri trovano spazio soprattutto sulle fasce, dove riescono a creare i presupposti per rendersi pericolosi. Le occasioni più interessanti capitano sui piedi di Berenbruch e Cocchi, ma manca la precisione nell’ultimo tocco. L’Alcione risponde con compattezza e ordine, difendendo con linee strette e provando a ripartire in velocità. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

