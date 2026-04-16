Bagnoli via ai dragaggi | Napoli accelera verso la Coppa America Prime regate a luglio

A Napoli si avviano i lavori di dragaggio nel porto di Bagnoli, con l’obiettivo di preparare la zona per la Coppa America. Le prime regate sono previste per luglio 2026, e si sta lavorando per definire la data della regata preliminare, che dovrebbe svolgersi sempre a Napoli. La città si avvicina così alle competizioni veliche internazionali, con le operazioni di intervento che proseguono per garantire le condizioni idonee alla manifestazione.

“Ci stiamo avviando anche verso la definizione della data della regata preliminare che dovrebbe essere a luglio 2026 a Napoli”. Così il sindaco di Napoli e commissario straordinario per Bagnoli, Gaetano Manfredi, all’indomani della cabina di regia su Bagnoli e Coppa America tenutasi a Roma. Manfredi ha definito la riunione “proficua” e ha spiegato che “il cronoprogramma del progetto è in linea. C’è grande sintonia istituzionale e abbiamo definito tutti i passi successivi”. Il sindaco ha sottolineato che il progetto di recupero dell’area occidentale “è legato alla Coppa America, ma soprattutto anticipa la bonifica a mare: l’obiettivo è restituire il mare di Bagnoli a Napoli e ai cittadini”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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