Durante il Riviera International Film Festival a Sestri Levante, abbiamo incontrato l’attore e personaggio pubblico Claudio Amendola. In questa occasione ha commentato la situazione tra i due allenatori di calcio, Ranieri e Gasperini, affermando di avere delle riserve e di trovare alcuni aspetti poco chiari. Le sue parole si sono concentrate su questa vicenda, senza approfondire ulteriori dettagli o motivazioni.

Abbiamo incontrato Claudio Amendola a Sestri Levante, ospite del Riviera International Film Festival. L'attore e regista romano è in onda su Canale 5 con la serie tv I Cesaroni - Il Ritorno: ecco il suo parere sulla Roma di Gasperini, le prospettive di Champions dei giallorossi e sull'addio di Ranieri.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Amendola: "Ranieri-Gasperini? C'è qualcosa che non mi torna"

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