Verdone | Ranieri o Gasperini? Non capisco la lite non mi espongo

Un attore ha dichiarato di non comprendere la disputa tra due allenatori e di non voler prendere posizione. Ha spiegato di essere amico di uno e di stimare l’altro, ma ha evitato di commentare ulteriormente i motivi che hanno portato a un confronto acceso tra i due. La sua posizione si limita a dichiarare di non capire cosa sia successo e di non volersi schierare.

Home > Video > “Se sto con Ranieri o con Gasperini? Sono amico di Ranieri e stimo Gasperini. Quindi non mi espongo, ma non capisco cosa sia successo tra loro due e quali siano gli elementi di questo dissidio, di questo incendio”. Così Carlo Verdone a margine della presentazione del restauro di “Un sacco bello” al Barberini di Roma. “La Roma? Speriamo bene, di qualificarci per una coppa che non sia la Conference”, ha detto l’attore e regista, noto tifoso giallorosso. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Verdone: “Ranieri o Gasperini? Non capisco la lite, non mi espongo” Notizie correlate Leggi anche: Carlo Verdone: "Sono amico di Ranieri ma stimo Gasperini. La Roma in Europa? Purchè non si... Roma, Ranieri ‘spegne’ lite con Gasperini: “Stanno dando tutto, uniti per un unico scopo”(Adnkronos) – Claudio Ranieri 'spegne', o forse rimanda, la lite con Gian Piero Gasperini. Una raccolta di contenuti Si parla di: Ranieri o Gasperini? Tifosi giallorossi divisi Ma che cosa triste.. Calcio, Verdone: Ranieri o Gasperini? Non capisco la lite, non mi espongo(LaPresse) Se sto con Ranieri o con Gasperini? Sono amico di Ranieri e stimo Gasperini. Quindi non mi espongo, ma non capisco cosa sia successo ... stream24.ilsole24ore.com Verdone: Mi dispiace per Ranieri, sono suo amico. Ma stimo anche GasperiniCarlo Verdone, noto tifoso giallorosso, come riporta l’AGI, è intervenuto a margine della presentazione al Cinema Barberini della versione restaurata di Un sacco bello. L’attore ha parlato dell’addi ... siamolaroma.it