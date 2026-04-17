All'inizio della conferenza stampa, il tecnico dell'Atalanta ha commentato le dichiarazioni del collega avversario, sottolineando di non aspettarsi le parole né il tono usato da Ranieri. La partita tra Roma e Atalanta è in programma domani sera, e l'allenatore della squadra bergamasca ha parlato di alcune frasi ascoltate nelle ultime ore, senza fornire ulteriori dettagli.

Gasperini prende la parola a inizio conferenza stampa, domani sera si gioca Roma-Atalanta. Le sue parole, da Sky Sport 24. “Vi anticipo, tanto so che me lo chiederete. C’è stata un’intervista venerdì scorso di Ranieri che ha creato delle situazioni, per me è stata una sorpresa incredibile. Non c’è mai stato un tono diverso tra me e Ranieri, sia nelle conferenze che abbiamo fatto, che nei rapporti tra noi due. Non me lo aspettavo. E in tanti mesi non avevo mai ricevuto questi toni. Da quel momento mi sono preoccupato, intanto, di non rispondere e, poi, di cercare di non creare nessun tipo di danno e difficoltà alla squadra o ai tifosi della Roma.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gasperini: “non mi aspettavo le parole né il tono di Ranieri”

Notizie correlate

Spalletti su Chivu: "Non mi aspettavo le sue parole. Sui giocatori dell'Inter..."Le parole di Luciano Spalletti, nella conferenza stampa di vigilia della sfida di Champions League sul campo del Galatasaray, sull'episodio...

“Non mi aspettavo che tradisse la nostra amicizia pubblicamente”: Cristiano Malgioglio non ha preso bene le parole di Amanda Lear“È un tipo strano, ogni tanto si mette lì e comincia a parlare, parlare, parlare”: lo ha detto Amanda Lear a proposito di Cristiano Malgioglio ospite...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Gasperini-Ranieri, a Roma non c’è posto per entrambi. E sir Claudio ora sogna la Nazionale; Sala (DAZN) ribalta tutto: Gasperini quarta scelta? Non la vedo così; ‘RADIO PENSIERI’, BALZANI: Ranieri ha parlato con le spalle coperte; Desideri: Non mi aspettavo un Chivu così schiacciante, ma è molto intelligente.

Gasperini: Non mi aspettavo le parole di Ranieri. A Roma ho visto una possibilità straordinariaDomani sera la Roma affronterà l’Atalanta all’Olimpico per continuare ad inseguire l’obiettivo 4 posto. Sono stati giorni difficili nella Capitale, dove non si è parlato d’altro del gelo tra Ranieri e ... siamolaroma.it

Gasperini: non mi aspettavo le parole né il tono di RanieriGasperini parla del caso Ranieri: non mi aspettavo le parole né il tono di Ranieri. Il mio futuro? È una domanda che crea problemi ... ilnapolista.it

Roma-Atalanta, Gasperini lascia la conferenza stampa in lacrime facebook

Tra e Le parole di Ranieri fanno pensare a qualcosa che parte da lontano Adriano Bacconi sul confronto tra Ranieri e Gasperini #TuttiInGioco #SerieAEnilive #DAZN #DAZNBetClub x.com