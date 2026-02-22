Ue risponde ai nuovi dazi di Trump | Rispetti gli accordi Opposizioni a Meloni | Silenzio imbarazzante

La Commissione europea chiede agli Stati Uniti di rispettare gli accordi commerciali dopo che Trump ha annunciato nuovi dazi, motivando la decisione con la sospensione della politica commerciale americana da parte della Corte Suprema. La richiesta arriva mentre le aziende europee si preparano a gestire i possibili aumenti dei costi di importazione e esportazione. La questione dei dazi si inserisce in un quadro di tensioni commerciali tra le due parti, che coinvolgono anche settori industriali e agricoltura.

La Commissione europea si aspetta che gli Stati Uniti rispettino il loro accordo commerciale con l'Ue, dopo che Donald Trump ha annunciato di voler aumentare i dazi doganali, a seguito dello stop inflitto dalla Corte Suprema Usa alla sua politica commerciale: "Un accordo è un accordo". 🔗 Leggi su Fanpage.it Groenlandia, Trump colpisce otto paesi Ue con nuovi dazi, Bruxelles: “L’isola non è in vendita”Recentemente, Donald Trump ha annunciato l'imposizione di nuovi dazi su otto Paesi europei, con l'obiettivo di influenzare la vendita della Groenlandia. Iran, le proteste in diretta, Trump ai manifestanti: “Gli aiuti arriveranno presto”. Teheran all’ONU: “USA vogliono attaccarci”Le proteste in Iran continuano, con diverse vittime tra i manifestanti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Meloni al vertice UE in Belgio: Priorità ai prezzi dell’energia. Servono risposte a livello europeo; Usa, la Corte Suprema boccia i dazi. La prima risposta di Trump: Tariffe del 10% per tutti; Parigi, 'l'Ue ha gli strumenti per rispondere ai dazi del 10%'; Unione Europea - Italia e Germania in pressing su Bruxelles: Servono risposte su energia, auto e burocrazia. Ue: Israele fermi i nuovi insediamenti in CisgiordaniaBRUXELLES - Chiediamo a Israele di fermare il progetto di insediamento E1. La pubblicazione della scadenza per la presentazione delle offerte nel bando avviato per tutte le 3.401 unità abitative ... ansa.it Affitti brevi, arriva la stretta nel piano Casa dell'Ue. Dagli aiuti di Stato ai nuovi investimenti, ecco cosa cambiaCrisi abitativa, nuovi passi in avanti. Dopo una consultazione lunga mesi, la Commissione Ue ha messo sul piatto l'atteso piano sulla Casa. Annunciato dalla presidente Ursula von der Leyen in ... ilmattino.it La Corte Suprema degli Stati Uniti boccia i dazi e Trump risponde: “vergogna”. Ma vergogna per cosa Perché dei giudici hanno fatto il loro lavoro Perché hanno ricordato che in una democrazia i dazi non li decide da solo il presidente, ma il Congresso E n - facebook.com facebook Caso #Epstein, Ghislaine Maxwell non risponde alle domande: "Parlerò solo in cambio della grazia di Trump" x.com