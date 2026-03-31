L'unghia di un altro turista gli entra nel bulbo | 46enne perde un occhio L'incidente in piscina in vacanza

Durante una vacanza in Messico, un uomo britannico di 46 anni ha subito la perdita di un occhio dopo essere stato colpito dall’unghia di un altro turista durante una partita in piscina. L’incidente si è verificato mentre partecipava a un’attività ricreativa, causando un infortunio grave che ha richiesto interventi medici urgenti. La vicenda è stata riportata dai media locali senza ulteriori dettagli sulle cause o conseguenze legali.

Durante una vacanza in Messico, Lee Cuthbert, 46enne muratore britannico, ha perso un occhio dopo essere stato colpito dall. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Dettagli sull’incidente aereo in cui è morto Yeison Jiménez: “Un rumore, l’atterraggio d’emergenza e l’esplosione”Emergono dettagli sull'incidente aereo in cui ha perso la vita il cantante colombiano Yeison Jiménez: il velivolo è precipitato dopo il decollo,... Vanoli perde le staffe in Fiorentina-Milan, Massa prima l’ammonisce, poi l’espelle: cos’è successoPoco prima della fine del primo tempo di Fiorentina-Milan, Paolo Vanoli è stato espulso da Massa a seguito di reiterate proteste. Una raccolta di contenuti su L 8217 unghia di un altro turista gli... Temi più discussi: Smalto trasparente trasforma l'unghia in una penna per touchscreen, l'idea di una studentessa di chimica; All'orizzonte c'è la fine della battaglia tra touchscreen e unghie lunghe; Lampade UV per unghie: rischi per la salute e tumore della pelle; Perdere forza nelle mani dopo i 70 anni: cosa può significare e come rinforzare la presa. Macchie, righe e ispessimenti: la dermatologa Carrera spiega cosa ci rivelano le unghie sulla nostra saluteLe unghie ci parlano, ci parlano del nostro corpo, della nostra salute. Molto di più di quello che possiamo immaginare. Ci possono segnalare carenze vitaminiche, problemi al fegato, anemie. Un’unghia ... fanpage.it Le unghie lunghe vi creano problemi a digitare i messaggi? Ecco lo smalto che funziona sui touchscreen degli smartphoneUna studentessa universitaria della Louisiana sta sviluppando uno smalto trasparente che trasforma le unghie in uno stilo per cellulari ... corriere.it La scelta dello smalto cambia completamente in base alla lunghezza dell’unghia. È una questione di proporzioni, più che di gusto. I colori intensi, come il rosso o il bordeaux, trovano il loro equilibrio sulle unghie corte: risultano più raffinati, ordinati. Quando in - facebook.com facebook