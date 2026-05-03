Il segretario di Stato degli Stati Uniti arriverà a Roma giovedì e venerdì prossimi per incontri ufficiali. La sua visita si focalizza sulla volontà di migliorare i rapporti con il governo italiano e con la Santa Sede. Tra gli obiettivi c’è anche un incontro con il presidente del Consiglio, che potrebbe discutere di questioni diplomatiche e di collaborazioni tra i due Paesi. La visita si inserisce in un quadro di relazioni internazionali in evoluzione.

Marco Rubio, segretario di Stato degli Stati Uniti, giovedì e venerdì prossimi, sarà a Roma per cercare il “disgelo” nelle relazioni bilaterali con la Santa Sede e il governo Meloni. Quella di Rubio sarà così in Italia per la terza volta, dopo la visita dello scorso maggio a Villa Madama e la partecipazione all’inaugurazione delle olimpiadi invernali dello scorso febbraio, insieme al vicepresidente J.D. Vance. Il primo incontro avverrà in Vaticano con il Segretario di stato della Santa Sede Pietro Parolin e si annuncia molto delicato, soprattutto dopo che Donald Trump ha descritto Papa Leone XIV come “debole contro la criminalità” e “terribile in politica estera”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Missione “disgelo” di Rubio in Italia: “Voglio incontrare Meloni”

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