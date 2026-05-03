Un rappresentante di alto livello è in visita in Italia per due giorni, con l’obiettivo di migliorare i rapporti tra l’amministrazione precedente e il Vaticano, oltre a cercare un riallineamento con il governo attuale. La visita si concentra sul tentativo di riavvicinare le parti e affrontare questioni di interesse comune. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata al momento, mentre le parti coinvolte stanno definendo le prossime mosse.

Una missione di due giorni per appianare le tensioni tra l’amministrazione Trump e il Vaticano, nel tentativo di ‘disgelo’ delle relazioni bilaterali. Non solo con la Santa Sede, ma anche col governo Meloni, dopo gli attacchi del presidente Usa contro il suo mancato sostegno alla guerra in Iran. Giovedì e venerdì prossimi il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, sarà a Roma per un tour di incontri tra Santa Sede ed esecutivo, scrive il Corriere della Sera. Per Rubio è la terza visita in Italia, dopo quella dello scorso maggio a Villa Madama e la presenza all’inaugurazione delle olimpiadi invernali, con J.D. Vance, a febbraio. L’agenda romana di Rubio non è ancora chiusa, riferisce il quotidiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Rubio in visita in Italia: missione per tentare il disgelo con Vaticano e governo Meloni”

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