Il musical cinematografico è un sincretismo di linguaggi artistici

Il musical cinematografico unisce diversi linguaggi artistici in un'unica forma di intrattenimento, combinando musica, recitazione e immagini in movimento. Un esperto di studi cinematografici ha analizzato approfonditamente questa tipologia di film, cercando di stabilire i suoi parametri e le sue caratteristiche principali. La sua ricerca si concentra sulla definizione di cosa renda un film un musical e su come si differenzi da altri generi cinematografici.

Rick Altman è stato colui che in modo più consistente e argomentato ha cercato di definire il musical cinematografico. Lo ha fatto identificando alcuni elementi semantici e quella che lui ha chiamato la «sintassi», cioè i rapporti che tra tali elementi semantici intercorrono affinché si possa parlare di musical. Elementi semantici sono per Altman il formato, la durata, i personaggi, il tipo di interpretazione, il suono. Il musical per lui è anzitutto un film narrativo, ha una durata estesa, i personaggi sono la coppia romantica vista nella società, l’interpretazione è un misto di movimento ritmico e di realismo e, quanto a sonorità, c’è una mescolanza di musica diegetica e di dialogo.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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