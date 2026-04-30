Un gruppo di pellegrini è rimasto bloccato a Capocastello, ma è stato salvato senza incidenti. La situazione, inizialmente potenzialmente rischiosa, si è conclusa con l'intervento di soccorritori che hanno garantito la sicurezza di tutti. La vicenda si è conclusa con successo, evitando conseguenze più gravi. La vicenda ha coinvolto diverse squadre di soccorso intervenute prontamente sul posto.

Tempo di lettura: 2 minuti Quello che poteva trasformarsi in un pomeriggio drammatico è diventato una testimonianza di civiltà e solidarietà. A Mercogliano, lungo la strada che conduce al Santuario di Montevergine, un violento incidente stradale ha coinvolto una famiglia composta da genitori e due bambini piccoli. Ma a fare la differenza, prima ancora dell’arrivo dei soccorsi istituzionali, è stato l’intervento di un gruppo di scout. L’incidente si è verificato lungo i tornanti che salgono verso la vetta. Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto con a bordo la famiglia è uscita di strada, subendo danni ingenti e causando momenti di puro terrore per gli occupanti, rimasti intrappolati nell’abitacolo sotto shock.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - In pellegrinaggio, restano bloccati a Capocastello: salvati

Notizie correlate

Messina, salvati campeggiatori bloccati da fiume in pienaAlcuni campeggiatori sono rimasti isolati per la pioggia e un torrente in piena nei boschi di San Fratello, nella provincia di Messina.

Salvati quattro escursionisti bloccati dalla neve in montagna: unoQuattro giovani escursionisti romani, tra i 22 e i 23 anni, sono stati tratti in salvo nella notte tra sabato e domenica sulla Maiella, dopo essere...