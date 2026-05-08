Alpinisti bloccati sulle Apuane | notte di paura per tre turisti soccorsi con l’elicottero

Tre alpinisti inglesi sono rimasti bloccati sulla parete delle Torri di Monzone, nelle Alpi Apuane, durante un’ascensione. La notte è trascorsa con difficoltà, fino all’arrivo dei soccorsi. Sul posto è intervenuto un elicottero per recuperare i turisti, che sono stati tratti in salvo nelle prime ore del mattino. Nessuna informazione sulle condizioni dei soccorritori o dei coinvolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

FIVIZZANO (MASSA CARRARA) – Notte da incubo tre turisti inglesi rimasti bloccati sulle Alpi Apuane, in parete all’arrampicata delle Torri di Monzone a Fivizzano (Massa Carrara). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’elicottero Drago di Genova, personale Speleo Alpino Fluviale e personale pilota di droni. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte dell’8 maggio 2026, quando i Vigili del Fuoco hanno richiesto l’attivazione del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano, dopo che il gruppo non era più in grado di proseguire la calata in sicurezza. Le condizioni della parete e l’orario notturno hanno reso le operazioni particolarmente delicate.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Alpinisti bloccati sulle Apuane: notte di paura per tre turisti soccorsi con l’elicottero Notizie correlate Alpinisti bloccati sulle Apuane, l’intervento nella notte. Tre persone bloccate lungo la parete: cresce l’ansiaMassa Carrara, 8 maggio 2026 – Momenti di apprensione per tre escursionisti inglesi rimasti bloccati sulla via Casa Vianello, sulle Torri di Monzone,... Leggi anche: Escursionisti si perdono sulla neve e restano bloccati, soccorsi con l'elicottero Contenuti di approfondimento Alpinisti bloccati in parete durante la discesaFIVIZZANO : Allarme a mezzanotte per tre turisti inglesi in difficoltà sulle Apuane mentre affrontavano in corda doppia la discesa della via Casa Vianello ... toscanamedianews.it Alpinisti bloccati sulle Apuane, l’intervento nella notte. Tre persone bloccate lungo la parete: cresce l’ansiaAccade sulla celebre via Casa Vianello, sulle Torri di Monzone, nella zona di Fivizzano. Vigili del fuoco al lavoro insieme alle squadre del soccorso alpino ... lanazione.it