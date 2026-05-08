Alpini | la denuncia di Alice Salvatore Molestata sul bus buona Adunata a tutte

Durante l’Adunata Alpini, sono state segnalate diverse denunce di molestie da parte di donne che riferiscono di aver ricevuto sguardi e commenti indesiderati da parte di partecipanti. Una di queste, portata alla luce da una testimone, descrive un episodio di molestia avvenuto a bordo di un autobus. Le segnalazioni sono state condivise sui social e hanno suscitato attenzione tra i partecipanti e gli organizzatori dell’evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L'Adunata Alpini è appena iniziata e già fioccano le prime segnalazioni di molestie in città da parte di donne che subiscono sguardi e apprezzamenti non richiesti da parte delle penne nere.Si tratta, è giusto dirlo, di casi isolati, ma è bene ricordare che la stessa Associazione Nazionale Alpini.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Adunata Alpini a Genova: rivoluzione bus e metro h24, la guida ai trasporti Via Roma chiusa per 9 giorni: bus deviati tra cantieri e Adunata Alpini? Cosa scoprirai Quali linee bus subiranno i cambiamenti più drastici durante i lavori? Come cambieranno i percorsi della linea 37 verso il levante?...