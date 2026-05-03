Adunata Alpini a Genova | rivoluzione bus e metro h24 la guida ai trasporti

Da venerdì 8 a domenica 10 maggio 2026, Genova ospiterà la 97esima Adunata Nazionale degli Alpini, attirando migliaia di partecipanti. Durante l'evento, entrerà in vigore un nuovo servizio di trasporto pubblico che prevede autobus e metropolitane attivi 24 ore su 24. La città si prepara ad accogliere i visitatori con queste novità e con l'afflusso previsto di persone provenienti da diverse regioni.

La città si scalda per l'abbraccio delle "Penne Nere". Da venerdì 8 domenica 10 maggio 2026, Genova si trasformerà nella capitale mondiale degli Alpini per la 97esima Adunata Nazionale. Un evento che, secondo le stime, potrebbe portare circa 400mila persone in città. Imponenti le misure varate.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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In occasione della 97ª Adunata degli Alpini, Genova vi dà il benvenuto anche a tavola! Accanto agli appuntamenti ufficiali, c’è un altro modo per conoscere la città: attraverso i suoi sapori. E voi, quale piatto sceglierete di assaggiare per primo x.com