Almeno cento russi in Italia con visti falsi | arrestato l’ex ambasciatore italiano in Uzbekistan

Almeno un centinaio di cittadini russi sono entrati in Italia con documenti falsi, secondo quanto si apprende. Tra le persone coinvolte figura anche un ex ambasciatore italiano in Uzbekistan, attualmente sotto arresto. Le autorità italiane stanno indagando sulla vicenda, che riguarda presunte frodi nella fase di rilascio dei visti e l’ingresso irregolare di soggetti nel territorio nazionale. La situazione è ancora al centro di approfondimenti investigativi.

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Almeno un centinaio di cittadini russi – ma potrebbero essere molti di più – sono entrati senza diritto in Italia in appena otto mesi, tra dicembre 2024 e luglio 2025, attraverso visti turistici di 2 o 3 anni basati su documentazione contraffatta o non rispondente ai requisiti derivanti anche dalle restrizioni introdotte dopo l’invasione dell’Ucraina. Il tutto grazie all’ex ambasciatore italiano in Uzbekistan, Piergabriele Papadia De Bottini, e alla sua collaboratrice russa, Tatiana Tarakanova, ex dipendente Enit (l’agenzia del turismo del governo italiano). Entrambi sono accusati di corruzione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e ieri sono stati arrestati dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Roma.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Almeno cento russi in Italia con visti falsi: arrestato l’ex ambasciatore italiano in Uzbekistan Notizie correlate Fiumicino, accompagna tre minori in Italia con visti falsi: arrestata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestinaTre ragazzi - rispettivamente di 16, 13 e 7 anni - sono giunti all'aeroporto di Fiumicino. Ucraina, italiano arruolato con i russi arrestato per stupro a FiumicinoÈ stato arrestato al suo arrivo all’aeroporto di Fiumicino il 52enne Gianni Cenni, pizzaiolo arruolatosi nell’esercito russo e catturato a gennaio... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ucraina, attacco russo su Ternopil: almeno 12 feriti; Guerra Russia-Ucraina, cittadini peruviani venivano ingannati e portati al fronte; Biennale, il Padiglione Usa snobbato dagli sponsor. Aperta una colletta: Donate almeno 100 dollari; Ucraina, raid Russia su Kherson e a Odessa: almeno 3 morti. Almeno 22 morti negli attacchi russi in Ucraina, Zelensky denuncia il cinismo di MoscaLunedì, Mosca ha annunciato un cessate il fuoco durante le celebrazioni per la vittoria della Seconda Guerra Mondiale il 9 maggio, mentre Kiev ha dichiarato che interromperà il fuoco il 6 maggio View ... msn.com Avanzata russa in Ucraina rallenta, meno territorio conquistatoDeepState: Mosca perde efficacia nonostante più attacchi. Donetsk resta il principale fronte operativo L’avanzata russa in Ucraina rallenta ad aprile, con una riduzione del 12 per cento del territorio ... liberoreporter.it Il Venerdì di Repubblica. . La gita scolastica è diventata un lusso Sì, almeno secondo l’Osservatorio 2025 di https://ow.ly/JcBX50YUNmV, che nelle scorse settimane ha sentito tremila studenti delle superiori. Quasi il 40 per cento non partirà, sia per i costi in a facebook