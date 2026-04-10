Fiumicino accompagna tre minori in Italia con visti falsi | arrestata per favoreggiamento dell' immigrazione clandestina

A Fiumicino, una donna è stata arrestata mentre accompagnava tre minori, di 16, 13 e 7 anni, all’aeroporto. I giovani sono arrivati in Italia con visti falsi, e la donna, di origini guineane e residente in Francia, è stata fermata con l'accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’arresto è stato effettuato durante le operazioni di controllo all'aeroporto.

Tre ragazzi - rispettivamente di 16, 13 e 7 anni - sono giunti all'aeroporto di Fiumicino. Ad accompagnarli una donna, originaria della Repubblica di Guinea e residente in Francia, che è stata arrestata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La scoperta è stata possibile grazie. 🔗 Leggi su Romatoday.it Fiumicino, tre minorenni senza visto sul volo: arrestata per favoreggiamento all’immigrazione clandestinaTra di loro anche una bambina di 6 anni: un’anomalia emersa dall’analisi preventiva della lista passeggeri. Blitz sul “decreto flussi”: due arresti per falsi e favoreggiamento dell’immigrazione clandestinaIn carcere un imprenditore bengalese tra Firenze e Londra, ai domiciliari un’italiana. Visti falsi con tre minori, bloccata una guineana a FiumicinoL’Ufficio Polizia di Frontiera Aerea è intervenuto nei confronti di una donna della Repubblica di Guinea, regolarmente residente in Francia, la quale, giunta a Fiumicino da Conakry via Casablanca con ... terzobinario.it Fiumicino, scoperti visti falsi per tre minori: in manette la donna che li accompagnava, sospetto traffico di migrantiTre minori, documenti falsi e un viaggio sospetto: così è scattato l’arresto all’aeroporto di Fiumicino. Una donna originaria della Guinea, residente regolarmente ... leggo.it