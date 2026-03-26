Ucraina italiano arruolato con i russi arrestato per stupro a Fiumicino

Un uomo italiano di 52 anni è stato arrestato all’aeroporto di Fiumicino al suo ritorno in Italia. L’uomo, pizzaiolo, si era arruolato nell’esercito russo ed era stato catturato dai militari ucraini a gennaio 2025 in Donbass. L’arresto è avvenuto in seguito a un’accusa di violenza sessuale.

È stato arrestato al suo arrivo all’aeroporto di Fiumicino il 52enne Gianni Cenni, pizzaiolo arruolatosi nell’esercito russo e catturato a gennaio 2025 dall’esercito ucraino in Donbass. Su Cenni pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura di Napoli in quanto condannato per violenza sessuale aggravata. L’ordine di carcerazione è stato eseguito ieri sera dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli con l’ausilio del Servizio di cooperazione internazionale di polizia e dell’Ufficio di polizia di frontiera aerea di Roma-Fiumicino al suo arrivo allo scalo aeroportuale romano, dove è giunto proveniente dall’Ucraina. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, italiano arruolato con i russi arrestato per stupro a Fiumicino Articoli correlati Ucraina, notte di attacchi russi in Ucraina: droni colpiscono Odessa e VolynLa Russia ha lanciato diversi attacchi con droni nella regione di Odessa, in Ucraina, colpendo infrastrutture civili, secondo il capo regionale Oleh... Leggi anche: Terni, Stefano Bufi racconta una storia di valori: “Edvard arruolato in Ucraina e morto per difendere i principi della società occidentale” Tutti gli aggiornamenti su Ucraina italiano arruolato con i russi... Argomenti discussi: Arruolato a forza il leader dei pacifisti ucraini; Yurii Sheliazhenko è stato arbitrariamente detenuto per essere arruolato con la forza: vittima di un trattamento crudele e umiliante. Ucraina, italiano arruolato con Kiev: la paga è tra i 400 e i 2.000€ al mesePer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it