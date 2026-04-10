Quando un familiare viene a mancare, i fratelli possono avere diritto a ricevere un’indennità dall’INPS, ma questa possibilità dipende dalla distinzione tra i contributi previdenziali di natura personale e le prestazioni economiche destinate ai superstiti. La normativa prevede regole precise che regolano la trasmissione di tali diritti e l’accesso alle indennità, evidenziando le condizioni specifiche in cui si può verificare questa trasmissione.

Il passaggio dei diritti previdenziali in caso di decesso di un familiare richiede una distinzione netta tra la natura personale dei contributi e le prestazioni economiche che l’INPS eroga ai superstiti. si trova nella posizione di unico erede di una sorella, la possibilità di riscattare i versamenti effettuati dalla defunta è tecnicamente preclusa, poiché tale istituto è strettamente legato alla figura del lavoratore e non entra nel patrimonio successorio. Tuttavia, esistono percorsi specifici per ottenere sostegni economici, la cui attivazione dipende dal periodo di iscrizione all’ente e dai legami familiari diretti. Le differenze tra il sistema retributivo e quello contributivo puro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eredità INPS: quando i fratelli possono ricevere l’indennità

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