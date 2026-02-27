Velletri | aiutavano persone a ottenere indennita’ Inps false 3 arresti e 21 indagati

A Velletri, tre persone sono state arrestate e altre ventuno sono state iscritte nel registro degli indagati per aver aiutato diverse persone a ottenere in modo fraudolento indennità di accompagnamento dall’Inps. Le indagini hanno scoperto un sistema di assistenza illecito finalizzato a falsificare le pratiche per l’ottenimento di tali benefici. Le forze dell’ordine hanno sequestrato documenti e materiale connesso all’attività illecita.

Stadio Roma. Battaglia: un risultato che nasce dal lavoro e dalla perseveranza Scoperta una truffa all'INPS a Velletri: arresti e un danno stimato di oltre 200.000 euro. Avevano assistito diverse persone nel conseguire indennità di accompagnamento INPS attraverso metodi fraudolenti: un’organizzazione è stata smantellata dai finanzieri della Guardia di Finanza a Velletri, al termine di un’attività investigativa che è stata coordinata dalla Procura locale e che si è sviluppata nel corso di diversi mesi. In seguito all’esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare, tre individui sono stati posti agli arresti domiciliari, accusati, a vario titolo, di reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato, corruzione e falso materiale e ideologico, insieme ad altre 21 persone coinvolte. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Velletri: aiutavano persone a ottenere indennita’ Inps false, 3 arresti e 21 indagati Velletri. Scoperta a Velletri banda specializzata nelle truffe ai danni dell’Inps. 3 arresti e 21 persone denunciateCronache Cittadine VELLETRI – Un’organizzazione dedita a frodi ai danni dell’Inps è stata smantellata a Velletri dai Finanzieri del Comando... Leggi anche: False assunzioni di migranti per fargli ottenere il permesso di soggiorno: fissata l'udienza preliminare per 5 indagati Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia. Velletri, maxi truffa sulle pensioni di invalidità: 24 indagatiIndennità ottenute con falsi certificati, centinaia di beneficiari e medici compiacenti, danno superiore a 200mila euro. Le indagini della Guardia di finanza ... rainews.it Velletri – Grazie a medici compiacenti ottenevano l’accompagnamento, sgominato sodalizio specializzato in truffe ai danni dell’Inps: tre arrestiVELLETRI (RM) - Un’organizzazione dedita a frodi ai danni dell’Inps è stata smantellata a Velletri dai finanzieri del comando provinciale della Guardia d ... etrurianews.it