All' Innovation Center il convegno Dal maltrattamento istituzionale alla responsabilità condivisa

Venerdì 29 maggio a Firenze si terrà il convegno “Dal maltrattamento istituzionale alla responsabilità condivisa”, tappa del Congresso diffuso CISMAI “Trasformare le crisi in risorse”, organizzata insieme ad Artemisia.Un appuntamento ricco di spunti, che riflette il lavoro portato avanti da.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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