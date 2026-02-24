Il prefetto Ponta visita Silea | L’economia circolare è una responsabilità condivisa

Il prefetto di Lecco Paolo Ponta ha visitato la sede di Silea e l'impianto di termovalorizzazione di Valmadrera, incontrando la presidente Francesca Rota e il direttore generale Pietro Antonio D'Alema. Durante la visita sono stati illustrati al prefetto i principali progetti di economia circolare che Silea sta sviluppando sul territorio: il potenziamento delle attività di raccolta differenziata, le sfide legate ai Comuni a forte attrattività turistica, la realizzazione della nuova rete di teleriscaldamento e gli interventi volti alla produzione di energia sostenibile.