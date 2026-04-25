Foggia celebra il 25 aprile | La memoria è responsabilità condivisa

Da foggiatoday.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Foggia questa mattina si è svolta una cerimonia per il 25 aprile, Festa della Liberazione. Sono state deposte corone di fiori presso il monumento ai Caduti in Piazza Italia e nella Villa Comunale, in ricordo dei fratelli Biondi, cittadini foggiani. La manifestazione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e cittadini, che hanno partecipato alla commemorazione in un clima di rispetto e memoria condivisa.

Questa mattina, in occasione della Festa della Liberazione, si è svolta la consueta deposizione presso il monumento ai Caduti in Piazza Italia e all’interno della Villa Comunale, in memoria dei foggiani fratelli Biondi. Un momento solenne e partecipato, alla presenza delle autorità civili e.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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