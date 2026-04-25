Foggia celebra il 25 aprile | La memoria è responsabilità condivisa

A Foggia questa mattina si è svolta una cerimonia per il 25 aprile, Festa della Liberazione. Sono state deposte corone di fiori presso il monumento ai Caduti in Piazza Italia e nella Villa Comunale, in ricordo dei fratelli Biondi, cittadini foggiani. La manifestazione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e cittadini, che hanno partecipato alla commemorazione in un clima di rispetto e memoria condivisa.

Questa mattina, in occasione della Festa della Liberazione, si è svolta la consueta deposizione presso il monumento ai Caduti in Piazza Italia e all’interno della Villa Comunale, in memoria dei foggiani fratelli Biondi. Un momento solenne e partecipato, alla presenza delle autorità civili e.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate San Giovanni Valdarno, 25 Aprile e memoria condivisa: le celebrazioni per la Liberazione e l’eccidio di Santa LuciaArezzo, 21 aprile 2026 – San Giovanni Valdarno si prepara a vivere le celebrazioni dell’81ª Festa della Liberazione e dell’82° anniversario... La Spezia celebra il 25 aprile: tra arte, fede e memoria civileLa città della Spezia e il suo territorio si preparano a commemorare l’81° anniversario della Liberazione nazionale, avvenuta il 25 aprile 1945. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Foggia: il 25 aprile allo Slow Park tra magia, stupore e giochi di strada; La Polizia Locale di Foggia celebra la sua storia: Da 98 anni al servizio della città - FoggiaToday; Ecco cosa fare in Puglia e in Basilicata nel weekend dal 24 al 26 aprile 2026; 25 aprile, a Roma quattro cortei per festa della Liberazione: orari e percorsi. Anche a Foggia si celebra il 25 aprile. E durante la cerimonia l'assessore Piemontese viene investito da un monopattino VIDEOPiccolo incidente durante la celebrazione nel capoluogo dauno: il ragazzo alla guida è stato inseguito dagli agenti della polizia locale ... lagazzettadelmezzogiorno.it Foggia: il 25 aprile allo Slow Park tra magia, stupore e giochi di stradaFOGGIA - Il 25 aprile allo Slow Park di Foggia tra giochi di strada e momenti di magia. Una giornata da vivere all’insegna del divertimento, della scoperta e della condivisione organizzata dal conso ... giornaledipuglia.com Anche a Foggia si celebra il 25 aprile. E durante la cerimonia l'assessore Piemontese viene investito da un monopattino VIDEO x.com Ascolto, consulenze e screening gratuiti per le donne. ASL Foggia, in occasione della Giornata nazionale della salute della donna, che si celebra, il 22 aprile 2026, apre le porte dei consultori familiari presenti sul territorio: un invito a prendersi cura di sé e - facebook.com facebook