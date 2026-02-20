L’Asst Bergamo Est promuove due giornate gratuite dedicate al benessere femminile

L’Asst Bergamo Est organizza due giornate gratuite per il benessere delle donne, in occasione della Giornata mondiale contro l’HPV e della Festa della Donna. La causa è sensibilizzare le donne sulla prevenzione dei rischi legati a queste ricorrenze. Durante gli eventi, le partecipanti possono ricevere consulenze gratuite e informazioni utili sulla salute sessuale e la prevenzione dei tumori. Le iniziative si svolgono presso le sedi locali, coinvolgendo medici e operatori sanitari. La partecipazione è aperta a tutte le donne interessate a prendersi cura di sé.

Nell'ambito della Giornata mondiale contro l'HPV e della Giornata internazionale della Donna, ASST Bergamo Est organizza due giornate dedicate alla prevenzione e alla salute femminile, con iniziative gratuite rivolte alla popolazione del territorio. L'evento intende promuovere un approccio integrato alla salute della donna, con particolare attenzione sia alla dimensione psicologica sia alla prevenzione ginecologica, valorizzando il ruolo dei servizi territoriali e dei consultori familiari. La giornata di venerdì 6 marzo sarà dedicata alla salute psicologica, attraverso consulenze gratuite offerte dagli psicologi aziendali.