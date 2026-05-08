Negli ultimi giorni si sono intensificati i controlli nelle zone centrali della città, con forze dell’ordine impegnate in operazioni di verifica e prevenzione. Le autorità locali hanno confermato un incremento delle pattuglie e delle misure di sicurezza, mentre alcuni rappresentanti istituzionali hanno ribadito l’impegno per mantenere l’ordine pubblico. L’arcivescovo ha espresso la volontà di opporsi alla violenza, sottolineando che la città non intende tornare indietro.

«Bari che non vuole abbandonarsi alla violenza e tornare indietro». Non solo nelle parole dell’arcivescovo di Bari-Bitonto monsignor Giuseppe Satriano, pronunciate mercoledì scorso alla vigilia dei festeggiamenti per il patrono San Nicola. Il mondo della cultura e quello dell’imprenditoria cittadina sono concordi: la città è davvero cambiata negli ultimi 20 anni all’insegna dello sviluppo e della qualità della vita. Ma soprattutto possiede gli anticorpi per reagire al virus della criminalità. «Bari ha vissuto negli ultimi anni una fase di forte crescita e trasformazione che ha portato giustamente a raccontarne gli aspetti positivi – spiega Massimo Salomone, presidente della sezione turismo di Confindustria Bari-Bat - La città è oggettivamente cambiata.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Allarme sicurezza, imprese e cittadini sicuri: «Bari ormai ha gli anticorpi. La città non tornerà indietro»

Notizie correlate

Leggi anche: Conte su dl Sicurezza: Cittadini meno sicuri, il Governo ha fallito – Il video

Allarme Epatite, a Bari non cala la voglia di 'crudo di mare': "In vendita prodotti sicuri e tracciati"Alcuni hanno registrato un calo delle vendite, altri invece sono in linea con il classico volume d'affari.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Scuola, allarme sicurezza; Sicurezza sul lavoro, l'allarme della Cisl: Irregolarità nel 70% delle aziende controllate in Puglia; Sicilia in zona rossa: allarme sicurezza sul lavoro; Sicurezza sul lavoro, usato solo il 13% dei fondi a disposizione. Ecco perché.

Usa: allarme sicurezza fuori Casa Bianca. Una persona uccisaUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

Sicurezza a scuola: infortuni in aumento del 5,6%. La FLC CGIL e la Rete degli studenti medi: Occorre più formazione per i giovani, aziende spesso impreparateUn pesante segnale d’allarme sulla sicurezza scolastica è quello lanciato dall’ultimo report dell'Inail (maggio 2026), in base a cui le segnalazioni di infortuni tra gli studenti sono salite a oltre 2 ... orizzontescuola.it

ZONA INDUSTRIALE, L’ALLARME DELLA UGL: “STRADE DISSESTATE E SICUREZZA A RISCHIO” “Da anni segnaliamo nella zona industriale condizioni inaccettabili: strade dissestate e illuminazione insufficiente che mettono quotidianamente a rischio la si - facebook.com facebook