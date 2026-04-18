Conte su dl Sicurezza | Cittadini meno sicuri il Governo ha fallito – Il video

Il dibattito sulla legge di bilancio è stato accompagnato da un nuovo attacco alle politiche di sicurezza del governo. Secondo un commento di un ex premier, le azioni del governo hanno portato a una diminuzione della sicurezza dei cittadini, con particolare riferimento ai centri di accoglienza in Albania, che sarebbero rimasti vuoti. La questione è diventata al centro di un video pubblicato dall’agenzia, in cui si criticano le scelte politiche di questi mesi.

(Agenzia Vista) Roma, 18 aprile 2026 "Questo Governo ha fallito sulla sicurezza. Si è concentrato sui centri in Albania, che sono rimasti sostanzialmente vuoti. Si è concentrato pensando di prendere in giro i cittadini inasprendo alcune pene, creando nuove fattispecie di reato. Di fatto, i cittadini si sentono meno sicuri quando prendono una metropolitana, quando prendono un autobus, quando ritornano a casa la sera", così Giuseppe Conte leader del M5S a margine del momento di formazione dei 100 team nell’ambito di Nova. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Marina Berlusconi contro Travaglio, la reazione all’articolo «cavernicolo» del...🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Leggi anche: “Decreto sicurezza è fuffa, non tutela i cittadini. Il Governo ha fallito, ascolti i sindaci”

Dl Sicurezza, Patuanelli: “La destra ha fallito su questa tema”Le opposizioni hanno realizzato una risoluzione unitaria in vista delle comunicazioni del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sui fatti di Torino.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Dl Sicurezza al voto in Senato. Il Csm sul fermo preventivo: Troppi poteri alla polizia, rischio per rispetto diritti umani; Dl sicurezza, stretta sul piccolo spaccio e deroghe al divieto di coltelli: sì del Senato, tutte le misure; Dl Sicurezza, in Senato dichiarazioni e voto finale sul provvedimento. Renzi: Solo uno spot social; L’omaggio alla Polizia, la difesa del dl Sicurezza Il ritorno di Piantedosi (che ignora il caso Conte).

Conte su dl sicurezza: Cittadini meno sicuri, il governo ha fallito – Il video(Agenzia Vista) Roma, 18 aprile 2026 Questo Governo ha fallito sulla sicurezza. Si è concentrato sui centri in Albania, che sono rimasti sostanzialmente vuoti. Si è concentrato pensando di prendere i ... msn.com

Decreto sicurezza, ok dal Senato alle norme su coltelli, stupefacenti e manifestazioni: tutte le novitàOk oggi dal Senato a una serie di emendamenti della maggioranza, tra cui correttivi su coltelli, norme più stringenti per il traffico di stupefacenti ... fanpage.it

Conte pensa di aver vinto le primarie. Sia che vinca, sia che perda x.com

Fratelli d'Italia. . “Nessuno vi vuole parlare dello scandalo che sta travolgendo Conte per gli appalti delle mascherine ai tempi del Covid. L’ho ricordato io ai giornalisti che mi chiedevano di commentare di tutto, ma non la notizia scomoda per i 5 stelle”. facebook