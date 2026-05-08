Allarme furti a Bicchio Azienda saccheggiata da una banda di malviventi

A Bicchio, un’azienda che si occupa di vendita e noleggio di macchinari per l’ufficio, è stata presa di mira da una banda di malviventi. Questa mattina, quattro fari accesi hanno illuminato tutto il perimetro dell’azienda, creando un’illuminazione simile a quella diurno. La scoperta del furto è avvenuta quando i dipendenti sono arrivati sul posto, trovando i locali saccheggiati e alcuni danni alle strutture.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Quattro fari illuminano, quasi a giorno, l’intero perimetro della Tecnotoner; azienda specializzata nella vendita e nel noleggio di macchine per l’ufficio con sede a Bicchio, sulla via Aurelia Sud. Non una stradina secondaria, ma un’arteria centrale che attraversa l’abitato. Niente però, né i fari e neppure le auto in transito, ha scoraggiato i ladri che, la scorsa notte, hanno fatto irruzione all’interno della ditta. Scardinando due grate, abbattendo una recinzione e infine forzando con un bastone una finestra sul fianco dell’immobile. Da lì, i malviventi, sono riusciti ad entrare. E una volta all’interno della ditta hanno cercato nei cassetti, tra gli scaffali, ovunque, qualcosa da rubare.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Allarme furti a Bicchio. Azienda saccheggiata da una banda di malviventi Notizie correlate Doppio tentativo di furto in azienda: messa in fuga banda di dieci malviventiTentano per due volte il furto in un'azienda di Brivio, ma in entrambe le occasioni vengono messi in fuga. Leggi anche: Termini: turista accerchiato e rapinato dell'orologio da una banda di malviventi