Doppio tentativo di furto in azienda | messa in fuga banda di dieci malviventi

Due tentativi di furto si sono verificati in un'azienda di Brivio, con una banda composta da circa dieci persone che ha cercato di entrare nel sito. In entrambe le occasioni, i malviventi sono stati costretti a fuggire prima di riuscire a portare a termine il colpo. Le forze dell'ordine stanno indagando per identificare i responsabili e comprendere eventuali collegamenti tra gli episodi.

Tentano per due volte il furto in un'azienda di Brivio, ma in entrambe le occasioni vengono messi in fuga. È accaduto sabato sera quando una banda di malviventi, composta da circa 10 uomini, si è introdotta nella struttura in due momenti distinti: una prima volta intorno alle 19.50 e una seconda.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Furto all’Esselunga: arrestato 25enne dopo il tentativo di fuga? Cosa sapere Arrestato 25enne a Reggio dopo furto di merce da 117 euro in Esselunga. In fuga dopo tentativo di furto in abitazione, ladro muore impigliato nella recinzioneSecondo le prime frammentarie notizie, un uomo ha perso la vita questa sera mentre con due complici stava scappando dal luogo dove avevano provato... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Empoli, doppio colpo allo stesso negozio: rapina nel pomeriggio e tentato furto nella notte; Banche sempre più nel mirino dei malviventi: doppio colpo tentato nella notte; Fallisce il primo furto, gli riesce il secondo ma fuori trova i carabinieri: arrestato 30enne; La coppia che faceva sparire portafogli (a raffica) nei supermercati. Assalto al bancomat, doppio colpo fallito in provincia di NapoliHanno cercato di forzare un Atm della Banca di Credito Popolare. Il colpo, però, non è riuscito e non è stato sottratto alcun denaro. lostrillone.tv Banche sempre più nel mirino dei malviventi: doppio colpo tentato nella notteQuesta notte, verso le 4, alcuni sconosciuti a bordo di un’auto scura hanno tentato il furto di un ATM della Banca di Credito Popolare, in via Miseno a Bacoli. Il furto - fanno sapere i carabinieri - ... napolitoday.it TRENTO NORD: TENTATI FURTI CON IL METODO DEL TOMBINO AI DANNI DI DUE RISTORANTI A Trento proseguono le indagini per individuare gli autori del doppio tentativo di furto tra le 5,30 e le 6,30 del mattino ieri a Trento nord ai danni di due ristorant - facebook.com facebook