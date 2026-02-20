Termini | turista accerchiato e rapinato dell' orologio da una banda di malviventi

Un turista è stato circondato e derubato del suo orologio a Termini, nel quartiere Esquilino. La rapina si è verificata in via Carlo Cattaneo, mentre l’uomo stava camminando tranquillo. Una banda di malviventi ha agito in modo rapido, impossessandosi del prezioso orologio. Le forze dell’ordine sono intervenute poco dopo e hanno fermato uno dei tre sospettati, mentre gli altri due sono riusciti a scappare. La scena ha attirato l’attenzione dei passanti, che hanno assistito alla scena inaspettata.

Accerchiato e rapinato dell'orologio. Succede a Termini, nella zona dell'Esquilino. La rapina in via Carlo Cattaneo, dove le forze dell'ordine hanno poi intercettato uno dei tre malviventi, con i complici riusciti a scappare. Dovrà rispondere di rapina aggravata ai danni di un turista cinese. La banda, dopo aver avvicinato la vittima per immobilizzarla di spalle, gli ha strappato dal polso un orologio del valore di circa 3.000 euro. Gli agenti sono riusciti a bloccare uno dei tre lungo la via di fuga. La sua responsabilità è stata poi cristallizzata dalla visione delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza della zona.