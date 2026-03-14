Spaccio al Pionta | arrestato 30enne con ovuli di cocaina ed eroina nascosti in bocca

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 30 anni nel parco del Pionta, trovandolo con ovuli di cocaina ed eroina nascosti in bocca. Durante un controllo, gli agenti hanno individuato e fermato il soggetto, che è stato portato in Questura. L’operazione fa parte delle attività di contrasto allo spaccio di droga nella zona.

Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato nell’area del parco del Pionta. Nella tarda mattinata di tre giorni fa, gli agenti della Volante hanno arrestato un uomo trovato in possesso di ovuli contenenti cocaina ed eroina, oltre a denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio. Durante un servizio di controllo nella zona del parco, l’attenzione degli operatori è stata attirata da un individuo che si aggirava nei dintorni e che, alla vista dell’auto di servizio, ha improvvisamente cambiato direzione cercando di nascondersi tra la vegetazione. Insospettiti dal comportamento, gli agenti hanno deciso di intercettarlo, riuscendo a raggiungerlo in breve tempo presso un altro varco di accesso al parco. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Spaccio al Pionta: arrestato 30enne con ovuli di cocaina ed eroina nascosti in bocca Articoli correlati Cortona, corriere della droga fermato alla stazione di Terontola: arrestata 30enne con 58 ovuli di cocaina ed eroinaUn presunto corriere della droga proveniente da Roma è stato fermato e arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Cortona durante i controlli sul... Sorpresa con 700 grammi di ovuli di cocaina ed eroina nel corpoUna donna di nazionalità nigeriana, residente in provincia di Pescara, è stata arrestata in provincia di Arezzo, in quanto sorpresa con 58 ovuli di... Una selezione di notizie su Spaccio al Pionta arrestato 30enne con... Droga in bocca, arrestato al PiontaUn arresto anche ad Arezzo, al Parco del Pionta, dove la Polizia ha individuato uno straniero trentenne di origini nigeriane, trovato in possesso di 10 ovuli tra cocaina ed eroina. Alla vista degli ag ... teletruria.it Trovato in casa con 5 kg di droga, 3 mila euro in contanti e una pistola: arrestato per spaccio a TorinoLe indagini hanno portato alla perquisizione di due appartamenti e di un box auto nella disponibilità del giovane ... quotidianopiemontese.it