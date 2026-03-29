Via alle ‘Camminate della salute’ | percorsi guidati per mantenersi in forma e prevenire le malattie

Mercoledì 1 aprile si svolge l'evento di apertura delle ‘Camminate della salute’ a Ferrara, con un percorso guidato sulle Mura della città. L'iniziativa prevede percorsi organizzati per favorire il benessere e la prevenzione delle malattie attraverso l'attività fisica. La giornata inaugurale si svolge in una data specifica e vede coinvolte le strutture locali che promuovono stili di vita attivi.

Benessere e prevenzione. Mercoledì 1 aprile ci sarà la giornata inaugurale delle ‘Camminate della salute’ con percorso identificato sulle Mura di Ferrara. Il ritrovo sarà sempre presso il parcheggio della farmacia di Porta Mare e per tutti i mercoledì fino al 30 settembre alle 18. I partecipanti saranno suddivisi in tre gruppi omogenei per velocità, individuati tramite test iniziale da prenotare presso il centro Esercizio Vita Medical Fitness. Al termine di ogni uscita sono previsti esercizi di defaticamento. La quota di iscrizione è 25 euro (comprensiva di camminate, kit e test di valutazione). L'iniziativa si rivolge a tutti coloro che desiderano intraprendere un'attività facile come quella di camminare per mantenersi in salute. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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