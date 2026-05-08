La Lazio si affaccia alla finale di Coppa Italia contro l'Inter, ancora in cerca di una prestazione convincente da parte di Zaccagni. La stagione del giocatore è stata caratterizzata da molte difficoltà e poche soddisfazioni, lasciando spazio a critiche e aspettative non completamente soddisfatte. La squadra spera di recuperare il contributo del suo attaccante per affrontare al meglio questa sfida importante.

Alla ricerca del capitano perduto. Zaccagni è sparito, la sua è una stagione nel complesso molto deludente ma resta la finale di Coppa Italia contro l'Inter per provare a lasciare il segno dopo tanti tormenti. La Lazio ha bisogno di lui, dei suoi colpi di genio per chiudere un miracoloso cammino nel trofeo nazionale che può diventare l'ancora di salvezza dell'intera annata. È reduce da numeri mai visti, molto negativi finora: tanto per capire non segna in campionato dal 3 novembre contro il Cagliari mentre in coppa Italia ha firmato la vittoria negli ottavi di finale contro il Milan il 4 dicembre grazie a un inedito colpo di testa. Poi il vuoto, nulla di nulla, solo tre stiramenti che ne hanno penalizzato il rendimento e lo hanno reso marginale nella sua Lazio proprio quando c'era bisogno di qualità.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Alla Lazio serve il vero Zaccagni

Lazio - Milan 1-0 Goal live Mattia Zaccagni

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