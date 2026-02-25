la lazio aspetta il vero zaccagni

Non segna dal 3 novembre (tre gol in campionato finora a certificare una stagione deludente), non è decisivo da troppo tempo ma è lui la ciambella di salvataggio di una Lazio con poca qualità e un attacco sempre più in crisi. Mattia Zaccagni è rientrato a Cagliari dopo aver saltato tre partite per un preoccupante problema agli addominali, proprio i muscoli che lo avevano tormentato tutta la stagione precedente fino all'operazione chirurgica di giugno. Ottantasei minuti senza lasciare traccia, una stranezza per uno che di solito incide sempre sulle prestazioni della Lazio ma non si poteva chiedergli di più vista l'assenza prolungata e il ritorno affrettato per aiutare la causa. Da ieri, però, alla ripresa degli allenamenti è scattato il piano per fargli trovare una condizione accettabile in una settimana, la data è quella di mercoledì 4 marzo, semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta che, pochi giorni fa, è passata all'Olimpico senza soffrire. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Lazio, i convocati per la Juve: Romagnoli c'è. Out Zaccagni e LazzariLa Lazio ha annunciato i convocati per la partita contro la Juventus.

Clamorosa parata di Muric su Zaccagni!

Lazio gol cercasi, Zaccagni sta tornando ma deve fare di più: la squadra di Sarri ha un problema in attacco. I numeri fanno piangereLazio alla disperata ricerca del gol, il ritorno di Zaccagni è una buona notizia, ma dal capitano e dai suoi compagni di reparto ci si aspetta qualcosa in più Il campionato della Lazio ormai ha poco d ...

Lazio, Ballotta: Lotito deve fare una scelta, non si può continuare così...Ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto Marco Ballotta, ex portiere biancoceleste, che ha detto la sua sulle polemiche intorno alla figura di Maurizio Sarri.

Caso crociato rotto. Dott. Camillieri: ''in Italia si aspetta di più. Nel Lazio anche 6 mesi. All'Iss c'è solo un apparecchio per la RM'' - facebook.com facebook