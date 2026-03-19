lazio zaccagni fuori un mese

Zaccagni, giocatore della Lazio, resterà fuori per circa un mese a causa di un infortunio. La squadra biancoceleste sta affrontando un periodo complicato con numerosi problemi fisici tra i suoi giocatori. L’assenza di Zaccagni si aggiunge ad altri stop che stanno influenzando la rosa in questa fase della stagione. La società non ha ancora comunicato dettagli specifici sull’infortunio.

La stagione degli infortuni non conosce tregua. Ennesimo stop in casa Lazio: si ferma ancora Zaccagni. Il capitano biancoceleste ha riportato un problema muscolare alla coscia destra nel corso dell'ultima sfida contro il Milan, un infortunio che lo costringerà a rimanere ai box per circa un mese. A fare chiarezza è stata la stessa società attraverso un comunicato ufficiale, diffuso dopo gli accertamenti svolti dallo staff medico: «A seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue. Durante la gara di campionato Lazio-Milan, Mattia Zaccagni ha riportato una lesione muscolare post traumatica di media entità a carico del vasto mediale e vasto intermedio della coscia destra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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