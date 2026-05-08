Alla Casa d' Aste Gonnelli l' asta Il genio impudico di Félicien Rops

Alla Casa d'Aste Gonnelli si terrà un'esposizione dedicata a Félicien Rops, artista noto per le sue opere incisorie. L'evento si svolge dal 13 al 29 maggio, in preparazione all'asta 69 di Arte Antica, Moderna e Contemporanea prevista per i giorni 19, 20 e 21 maggio. Durante questa mostra saranno esposte numerose incisioni dell'artista, in vista dell'imminente vendita pubblica.

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In occasione della prossima Asta 69 di Arte Antica, Moderna e Contemporanea (19, 20 e 21 maggio) nella quale verrà messo all’incanto un gruppo cospicuo di opere incisorie di Félicien Rops, Gonnelli Casa d’aste, dal 13 al 29 maggio, presenta un’esposizione interamente dedicata a questo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Alla Gonnelli Casa d'Aste libri, autografi e manoscrittiGonnelli Casa d’Aste si prepara all’asta primaverile dedicata a Libri, Autografi e Manoscritti, che si terrà dal pomeriggio di martedì 3 marzo a... La Casa d'aste Gonnelli ad Arezzo: ultimi posti per la valutazione di libri e raritàLa storica Casa d’Aste Gonnelli, la più antica in Italia e punto di riferimento internazionale dal 1875, annuncia giornate di valutazioni gratuite e... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: A Milano torna la vendita di Cambi Casa d’Aste dedicata alla Numismatica; Le aste della settimana: arte moderna, gioielli e arte orientale; Sei vincitori del premio White Lodge espongono le loro opere alla mostra Young Art 2026.; La Casa d’Aste Guidoriccio arriva in centro ad Arezzo. L’eccellenza di Gonnelli Casa d’Aste arriva a Milano: giornata esclusiva dedicata alla ricerca di rarità bibliografiche e opere d’arte(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 aprile 2026 – La storica Gonnelli Casa d’Aste, la più antica in Italia (fondata a Firenze nel 1875), annuncia una tappa straordinaria nel cuore del collezionismo milane ... mi-lorenteggio.com Tiepolo rubato dai nazisti alla famiglia ebrea, il tribunale Usa chiede alla casa d'aste di rivelare i nomi di acquirente e venditoreVENEZIA - Come nel film Woman in gold che narra la storia di Maria Altmann, interpretata dal premio Oscar Helen Mirren, che intraprende una battaglia legale contro il governo austriaco per il ... ilgazzettino.it Radio1 Rai. . Durante un discorso alla Casa Bianca, alle madri di militari, Melania #Trump ha definito il marito ‘leader empatico’. Parole che hanno provocato fragorose risate in platea. Sguardi ironici anche da parte di Trump e della first lady. - facebook.com facebook Alla Casa dei Servizi di Cesano Borgo sarà inaugurato, sabato 9 maggio alle ore 11.00, lo Sportello di ascolto dedicato ai disturbi alimentari e al disagio psichico. Il nuovo servizio sarà gratuito e aperto a tutti. Info ow.ly/vpn550YWs9P x.com