La Casa d' aste Gonnelli ad Arezzo | ultimi posti per la valutazione di libri e rarità

Da arezzonotizie.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Casa d'aste Gonnelli, fondata nel 1875, è una delle più antiche in Italia e opera come punto di riferimento internazionale nel settore delle valutazioni di beni di valore. Nell’ambito di un’iniziativa dedicata, la casa d’aste organizza giornate di valutazioni gratuite e riservate, rivolte a collezionisti e appassionati. Le valutazioni riguardano libri e oggetti rari e si svolgono nel centro della Toscana, con posti ancora disponibili.

La storica Casa d’Aste Gonnelli, la più antica in Italia e punto di riferimento internazionale dal 1875, annuncia giornate di valutazioni gratuite e riservate nel cuore della Toscana. Gli esperti della maison fiorentina faranno tappa ad Arezzo sabato 18 aprile per offrire consulenze professionali.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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