La Casa d' aste Gonnelli ad Arezzo | ultimi posti per la valutazione di libri e rarità

La Casa d'aste Gonnelli, fondata nel 1875, è una delle più antiche in Italia e opera come punto di riferimento internazionale nel settore delle valutazioni di beni di valore. Nell’ambito di un’iniziativa dedicata, la casa d’aste organizza giornate di valutazioni gratuite e riservate, rivolte a collezionisti e appassionati. Le valutazioni riguardano libri e oggetti rari e si svolgono nel centro della Toscana, con posti ancora disponibili.

La storica Casa d’Aste Gonnelli, la più antica in Italia e punto di riferimento internazionale dal 1875, annuncia giornate di valutazioni gratuite e riservate nel cuore della Toscana. Gli esperti della maison fiorentina faranno tappa ad Arezzo sabato 18 aprile per offrire consulenze professionali.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Alla Gonnelli Casa d'Aste libri, autografi e manoscrittiGonnelli Casa d’Aste si prepara all’asta primaverile dedicata a Libri, Autografi e Manoscritti, che si terrà dal pomeriggio di martedì 3 marzo a... Leggi anche: La Minerva torna a casa: la mostra ad Arezzo Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Le aste della settimana: francobolli, monete, arte e memorabilia; Kruso Art nell’ex Cinema De Amicis e prestito anticipato sui lotti d’asta; Va in asta una Maria Maddalena senza volto dipinta da Artemisia Gentileschi. La storia; Caccia ai tesori nascosti con la più antica casa d’aste. Va in asta una Maria Maddalena di Artemisia Gentileschi senza voltoIl dipinto frammentario di Artemisia Gentileschi, forse danneggiato durante il nazifascismo, sarà in asta a Vienna il 28 aprile 2026 da Dorotheum ... artribune.com L'asta di fotografia di Phillips supera i 5 milioni di dollariLa casa d’aste Phillips ha chiuso la sua più recente vendita dedicata alla fotografia (11 aprile) con un risultato complessivo di 5.038.224 di dollari, pari a circa 4,3 milioni, confermando la solidit ... ilgiornaledellarte.com Ad abbandonare la Casa è Blu Barbara mentre Lucia, Antonella, Alessandra e Adriana finiscono al televoto - facebook.com facebook