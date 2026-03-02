Alla Gonnelli Casa d' Aste libri autografi e manoscritti

Gonnelli Casa d’Aste organizza un’asta primaverile dedicata a libri, autografi e manoscritti. L’evento si svolgerà dal 3 al 5 marzo presso la sede di via Fra’ Giovanni Angelico 49 a Firenze e vedrà coinvolti numerosi lotti pronti per essere battuti all’incanto. La vendita si concentra su pezzi rari e di valore, con l’obiettivo di attrarre collezionisti e appassionati del settore.

Nucleo tutela patrimonio culturale, recuperati manoscritti autografi di Mussolini e Gabriele D’AnnunzioOperazione dei carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Torino e Firenze: i documenti stavano per essere venduti all'asta FIRENZE –...

La Gonnelli festeggia 150 anni di libri, arte e culturaFirenze, 19 gennaio 2026 – Si svolgerà sabato pomeriggio alle17, nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio, la presentazione ufficiale del volume Libreria...

Asta 68 – Libri Autografi e Manoscritti 3 · 4 · 5 marzo, Gonnelli Casa d’Aste Dalle grandi glorie del Rinascimento ai tesori più rari Prima edizione impressa da Stagnino (1512) delleOpere del divino poeta di Dante Alighieri – Base 1000€ Con le xilo - facebook.com facebook