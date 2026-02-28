rogo in azienda tessile bruciati materiale e attrezzature

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri mattina a Soliera, intorno alle 8.30, per spegnere un incendio in una ditta tessile situata in via Torchio. Durante l’intervento sono stati bruciati materiali e attrezzature all’interno dell’azienda. Nessuna informazione è stata resa nota sui danni complessivi o eventuali persone coinvolte.

Intervento dei vigili del fuoco ieri mattina a Soliera: erano circa le 8.30 quando si è sviluppato un incendio all’interno di una ditta artigianale che si trova in via Torchio. Il tempestivo arrivo dei soccorsi ha permesso di contenere rapidamente le fiamme che erano già alte, limitando in tal modo i danni esclusivamente ai materiali depositati all’interno dei locali. Fortunatamente, inoltre, non si registrano feriti o persone intossicate dal fumo derivante dalle fiamme. Nello specifico, viste le dimensioni del rogo, sul posto sono intervenuti - e hanno operato congiuntamente - tre squadre dei vigili del fuoco provenienti dalla sede centrale di Modena e dai distaccamenti di Carpi e San Felice, munuti di autopompa e autobotte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

