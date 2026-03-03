Leo è il bassotto di Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux, una presenza che ha attirato l'attenzione nel paddock della Formula 1. Questo cane di piccola taglia è diventato un volto noto tra i tifosi e gli appassionati, spesso immortalato durante le pause delle gare o sui social media dei piloti. La sua figura si inserisce tra le curiosità più condivise nel mondo della categoria.

C’è una nuova stella che brilla nel paddock della Formula 1, e non stiamo parlando di un giovane talento dell’automobilismo o di una nuova componente aerodinamica della Ferrari. Il protagonista assoluto delle piste, che ruba la scena persino ai motori ruggenti e ai campioni del mondo, è piccolo, ha le zampe corte e un musetto irresistibile. Il suo nome è Leo, ed è il bassotto color miele che è diventato ufficialmente il membro più amato della famiglia di Charles Leclerc. Chi è davvero Leo Leclerc Vederlo sgambettare tra i box, tenuto con grazia al guinzaglio da Alexandra Saint Mleux, la bellissima moglie del pilota monegasco, è diventato un momento immancabile per tutti gli appassionati di motori. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Leo, il bassotto di Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux

Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux si sono sposati a Montecarlo, diventando protagonisti di un romantico rito civile.

