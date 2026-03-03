Álex Jiménez | Grazie Milan ti amo Ecco perché sono andato via Il messaggio contro Allegri? Una cazzata

Álex Jiménez, giovane calciatore spagnolo nato nel 2005 e attualmente in forza al Bournemouth, ha rilasciato un'intervista al sito di Gianluca Di Marzio in cui ha ripercorso il suo trasferimento dal Milan. Ha spiegato i motivi della sua partenza e ha commentato un messaggio pubblicato sui social contro l’allenatore Allegri, definendolo “una cazzata”.

Álex Jiménez, classe 2005, laterale spagnolo trasferitosi nell'ultimo calciomercato estivo in prestito dal Milan al Bournemouth e recentemente riscattato dalle 'Cherries' per un totale complessivo di 24 milioni di euro bonus inclusi (il 50% della parte fissa dell'operazione è andato al Real Madrid), ha rilasciato un'intervista in esclusiva al sito web di Gianluca Di Marzio. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla sua nuova esperienza in Inghilterra: "Per me è un sogno giocare in Premier League. Sono felice del mio momento. È vero, la Premier è più fisica di Serie A e Liga, ma mi trovo molto bene qui. La mia qualità principale è la velocità e questo è l’ambiente giusto per esprimerla". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

