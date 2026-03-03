Álex Jiménez | Tornare un giorno al Milan? Non chiuderò mai le porte Solo il tempo dirà

Álex Jiménez, nato nel 2005, è un calciatore spagnolo che ha vestito la maglia del Milan fino a quest’estate, quando si è trasferito al Bournemouth. Il giocatore ha dichiarato di non chiudere le porte a un possibile ritorno in futuro e ha aggiunto che solo il tempo potrà dire cosa succederà. Jiménez è rimasto molto legato ai rossoneri durante il suo periodo in Italia.

Giunto al Milan nell'estate 2023 dal Real Madrid, il laterale spagnolo Álex Jiménez, classe 2005, sembrava poter avere una lunga carriera in rossonero. In realtà, la sua esperienza meneghina - tra incomprensioni con lo staff tecnico e voglia di sentirsi importante - è durata soltanto due stagioni. Due annate in cui Álex Jiménez ha avuto modo, oltre che di giocare nel Milan Primavera e nel Milan Futuro in Serie C, anche e soprattutto di trovare spazio in Prima Squadra, con Stefano Pioli e con i tecnici portoghesi Paulo Fonseca e Sérgio Conceição poi. La scorsa estate, la cessione in prestito al Bournemouth, che lo ha quindi riscattato a titolo definitivo qualche settimana fa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

