Non ho nessun annuncio da fare mi spiace deludere le aspettative | Fedez rompe il silenzio sulle voci di un terzo figlio

Fedez farà un “grande annuncio” a Sanremo? A quanto pare no. Malgrado da settimane si rincorrano voci di una presunta gravidanza per Giulia Honegger, fidanzata del rapper, il diretto interessato sembra smentire. Intercettato dalle telecamere de La volta buona, Fedez viene interrogato sulla questione. Il gossip sulla gravidanza di Giulia Honegger. “Dicono farai un annuncio a Sanremo” lo incalza l’inviata del programma di Caterina Balivo. “No, no, non so chi l’ha detto, ma non devo fare nessun annuncio “, ha risposto lui. “ Mi spiace deludere le aspettative, mi limiterò a cantare la nostra canzone, puntiamo a fare una bella esibizione”. Esibizione che qualche ora più tardi, sul palco dell’Ariston, ha dato i suoi frutti, perché Fedez in coppia con Marco Masini è volato nella top 5 della Sala Stampa al termine della prima puntata con Male necessario. Fedez: “Non so cosa succederà a Sanremo”. Poche ore prima che iniziasse l’avventura sanremese, il rapper aveva fatto sapere: “Non so cosa succederà ma non vedo l’ora che succeda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Fedez rompe il silenzio sul terzo figlio direttamente da SanremoFedez ha deciso di parlare del suo terzo figlio, rivelando dettagli durante la sua esibizione a Sanremo.

Sanremo, Fedez sulla presunta gravidanza di Giulia Honegger: "Non ho nessun annuncio da fare"Fedez ha chiarito di non aspettare un terzo figlio, smentendo le voci circolate recentemente sulla presunta gravidanza di Giulia Honegger.

Fedez rompe il silenzio: shock totale!

Temi più discussi: Fedez, Giulia Honegger incinta? Non devo fare nessun annuncio; Sanremo, Fedez sulla presunta gravidanza di Giulia Honegger: Non ho nessun annuncio da fare; Roberto Sergio: nessun annuncio su Sanremo 2027, Fiorello mi ha tirato dentro una gag; Sanremo, torna ospite Bianca Balti. Conti: Poche donne vincitrici? Speriamo di andare controtendenza.

Sanremo, Fedez sulla presunta gravidanza di Giulia Honegger: Non ho nessun annuncio da fareIntercettato dai giornalisti davanti all'Ariston, il rapper ha messo a tacere le voci sul terzo figlio in arrivo ... msn.com

Sanremo, Fedez spegne i rumor sul terzo figlio: «Non devo fare nessun annuncio»Niente terzo figlio per ora: Fedez mette a tacere i rumors su una presunta gravidanza della nuova compagna Giulia Honegger. Intercettato nei pressi dell’Ariston dal programma La Volta ... ilmattino.it

Fedez e Marco Masini salgono sul palco con "Male necessario" e costruiscono qualcosa che nessuno dei due avrebbe potuto fare da solo. - facebook.com facebook