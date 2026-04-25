Delitto di Garlasco cosa non torna nel caso di Chiara Poggi e perché oggi Stasi non è più al centro

Da panorama.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per molti anni il caso di Garlasco è stato associato all’omicidio di Chiara Poggi, con la condanna di Alberto Stasi come risultato finale. La vicenda ha suscitato attenzione e discussioni, anche dopo che la sentenza definitiva è stata emessa. Tuttavia, negli ultimi tempi sono emersi elementi e ricostruzioni diverse che hanno portato a mettere in discussione l’effettiva responsabilità dell’ex imputato. Oggi si parla di un nuovo scenario che coinvolge altri aspetti del processo e delle indagini.

Per anni il delitto di Garlasco è rimasto cristallizzato in una verità giudiziaria definitiva: la condanna di Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi. Poi, lentamente, qualcosa ha iniziato a muoversi. E l’incontro avvenuto tra il procuratore di Pavia Fabio Napoleone e la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni ha rappresentato uno snodo decisivo, non tanto per ciò che è stato detto pubblicamente — pochissimo — quanto per ciò che, da quel momento, è apparso possibile. Le parole della procuratrice generale sono state prudenti, quasi chirurgiche: lo studio degli atti non sarebbe stato né veloce né semplice. Una formula che, nel linguaggio giudiziario, pesa.🔗 Leggi su Panorama.it

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Delitto Garlasco: cosa cerca la Procura nel pc di Chiara Poggi - FarWest 17/02/2026

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