Recenti voci di corridoio riguardano Alberto Matano e il suo possibile passaggio da La Vita in Diretta a Domenica In. Tuttavia, l’interessato ha dichiarato di non essere interessato a questa proposta e ha confermato il suo impegno nella trasmissione diurna. La notizia si aggiunge alle continue speculazioni sul futuro dei conduttori televisivi, senza che siano stati resi noti dettagli ufficiali o conferme da parte delle reti coinvolte.

Nel mondo della tv le indiscrezioni non si fermano mai. Questa volta al centro del chiacchiericcio è finito Alberto Matano. Nell’ultimo numero del settimanale Gente, il giornalista e conduttore de La Vita in Diretta si è raccontato in una lunga intervista, toccando vari aspetti della sua carriera e della sua visione del lavoro televisivo. Tra una domanda e l’altra, però, la conversazione si è inevitabilmente spostata su uno dei temi più discussi degli ultimi mesi: il suo possibile approdo alla guida di Domenica In, storico contenitore domenicale attualmente condotto da Mara Venier. L’ex mezzobusto del Tg1 ha colto l’occasione per chiedere direttamente quanto ci fosse di vero nelle voci che lo vorrebbero come erede designato della Venier, qualora decidesse di lasciare il programma.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alberto Matano a Domenica In? Lui dice no e cambia La Vita in Diretta

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