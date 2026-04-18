La Vita in Diretta choc tra i due ospiti in studio Alberto Matano e pubblico gelati

Durante la trasmissione de La Vita in Diretta, si è verificato un acceso scontro tra due ospiti, che ha portato a un momento di tensione in studio. Alberto Matano, conduttore della trasmissione, ha assistito in silenzio mentre i due coinvolti si confrontavano. Sul set si sono creati momenti di imbarazzo e sorpresa tra il pubblico presente, che ha assistito a una scena inattesa. La puntata è proseguita senza ulteriori incidenti.

Lite in studio a La Vita in Diretta, dove il clima si è improvvisamente acceso durante la trasmissione. L’ultima puntata del programma condotto da Alberto Matano si è chiusa con uno scontro inatteso tra Riccardo Rossi e Luisella Costamagna, nato da un tema apparentemente leggero ma molto attuale: l’uso dello smartphone in compagnia. Tutto è partito da un servizio sul phubbing, il fenomeno di ignorare chi si ha davanti per controllare il telefono. Matano ha spiegato l’origine del termine e ha poi chiesto agli ospiti: “Quante volte vi è successo nella vita di essere ignorati da qualcuno mentre parlavate, magari perché gli era arrivato un messaggio sul telefono?”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate Alberto Matano, decisione improvvisa e inevitabile della Rai su La vita in direttaIl daytime dell’ammiraglia Rai sta vivendo una stagione particolarmente felice sul fronte degli ascolti Tv. Alberto Matano, l’annuncio a La vita in diretta: nuovi inviati anche da MediasetManca poco più di una decina di giorni al via della settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo e la macchina organizzativa non riguarda... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Vita in diretta - S2025/26 - Puntata del 08/04/2026 - in diretta su Rai 1 08/04/2026 alle 16:55; Domenica In 2026/2027, Matano diviso tra due co-conduttrici. Cosa farà Mara Venier; I palinsesti estivi della Rai: Flavio Montrucchio la spunta a Estate in diretta, fuori Elisa Isoardi; Rai, come cambia il palinsesto in estate: D'Aquino al posto di Matano, Isoardi saluta il weekend e Boccia promossa. Vita in diretta oggi, 16 aprile 2026: in onda nonostante lo scioperoVita in diretta non va in onda oggi, 16 aprile 2026: ecco perché, il motivo. Lo stop al programma di Alberto Matano su Rai 1 per lo sciopero ... tpi.it La vita in diretta non va in onda venerdì 21 novembre, quando torna Alberto MatanoVenerdì 21 novembre La vita in diretta non andrà in onda: il programma pomeridiano di Alberto Matano è costretto a una pausa forzata per via di una variazione del palinsesto di Rai1. Al suo posto ... dilei.it Alberto Matano conduce la storica trasmissione pomeridiana di Rai1 che racconta la realtà quotidiana tra fatti di cronaca e storie di attualità. Ascolta su #RaiPlaySound https://bit.ly/4rcEdFO facebook