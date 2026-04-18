La Vita in Diretta choc tra i due ospiti in studio Alberto Matano e pubblico gelati

Da caffeinamagazine.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la trasmissione de La Vita in Diretta, si è verificato un acceso scontro tra due ospiti, che ha portato a un momento di tensione in studio. Alberto Matano, conduttore della trasmissione, ha assistito in silenzio mentre i due coinvolti si confrontavano. Sul set si sono creati momenti di imbarazzo e sorpresa tra il pubblico presente, che ha assistito a una scena inattesa. La puntata è proseguita senza ulteriori incidenti.

Lite in studio a La Vita in Diretta, dove il clima si è improvvisamente acceso durante la trasmissione. L’ultima puntata del programma condotto da Alberto Matano si è chiusa con uno scontro inatteso tra Riccardo Rossi e Luisella Costamagna, nato da un tema apparentemente leggero ma molto attuale: l’uso dello smartphone in compagnia. Tutto è partito da un servizio sul phubbing, il fenomeno di ignorare chi si ha davanti per controllare il telefono. Matano ha spiegato l’origine del termine e ha poi chiesto agli ospiti: “Quante volte vi è successo nella vita di essere ignorati da qualcuno mentre parlavate, magari perché gli era arrivato un messaggio sul telefono?”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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