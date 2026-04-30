Alberto Matano si prende tutto | condurrà Domenica In e altri programmi! Lascerà La Vita in Diretta? La risposta

Alberto Matano è stato annunciato come nuovo conduttore di Domenica In, e si parla anche di altri progetti televisivi a suo nome. Questa scelta ha alimentato speculazioni sul suo possibile abbandono de La Vita in Diretta, anche se finora non ci sono conferme ufficiali. La sua carriera ha avuto un’evoluzione rapida, portandolo a ricoprire ruoli di rilievo nel panorama televisivo italiano.

C’è chi cresce passo dopo passo e chi, a un certo punto, sembra accelerare all’improvviso conquistando tutto. È un po’ quello che sta accadendo ad Alberto Matano, sempre più centrale negli equilibri Rai e ormai considerato una pedina chiave per il futuro del palinsesto. Le voci si rincorrono, le ipotesi si moltiplicano e il suo nome finisce ovunque: dalla domenica pomeriggio alla prima serata. Ma dietro questo apparente “assalto” ai programmi più importanti, c’è una strategia ben precisa. Alberto Matano pigliatutto: Domenica In è sua, ma non solo.. Negli ultimi anni Matano ha costruito un percorso solido, trasformandosi in uno dei volti più affidabili del daytime.🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Alberto Matano si prende tutto: condurrà Domenica In e altri programmi! Lascerà La Vita in Diretta? La risposta Notizie correlate Alberto Matano condurrà La notte degli Oscar?La notte più attesa dal mondo del cinema torna anche quest’anno sulla televisione pubblica italiana. Alberto Matano, decisione improvvisa e inevitabile della Rai su La vita in direttaIl daytime dell’ammiraglia Rai sta vivendo una stagione particolarmente felice sul fronte degli ascolti Tv. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Alberto Matano oltre Domenica In: Promosso in prima serata, il retroscena che fa traballare Federica Sciarelli; Ma chi sostituirà Mara Venier a Domenica In?; La vita in diretta, tutto sul talk con Alberto Matano; Domenica In, Venier prepara il congedo: da Alberto Matano a Pier Luigi Diaco tutti gli eredi di Zia Mara e del Day Time. Alberto Matano e la Rai: qual è il futuro di La Vita in Diretta e la certezza su Domenica InIl volto de La Vita in Diretta sarebbe pronto al grande salto, come erede naturale di Mara Venier. Ma per lui i vertici starebbero pensando ancora più in grande. libero.it Alberto Matano oltre Domenica In: Promosso in prima serata, il retroscena che fa traballare Federica SciarelliIl conduttore di Vita In Diretta sarebbe a un passo da un nuovo show nello slot del mercoledì sera. Ma a pagarne il prezzo sarebbero il colleghi, compreso De Martino. libero.it Anche stasera Alberto Matano e Francesca Fagnani a Corso Trieste,23 - facebook.com facebook Cari amici, ci vediamo oggi pomeriggio su Raiuno al tavolo di Vita in diretta con Alberto Matano. x.com