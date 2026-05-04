Alatri Premio Morganti venerdì le premiazioni
Venerdì si terranno le premiazioni del Premio Morganti ad Alatri, un concorso nato in memoria di Emanuele Morganti. La manifestazione continua a essere organizzata ogni anno, con l’obiettivo di coinvolgere i giovani e promuovere valori condivisi. La cerimonia si svolge in un momento in cui il concorso ha consolidato la sua presenza nel panorama locale, mantenendo vivo il ricordo di Emanuele Morganti attraverso iniziative dedicate.
Prosegue la sua attività il concorso nato in memoria di Emanuele Morganti, divenuto negli anni portatore di valori universali rivolti alle giovani generazioni.Si terrà venerdì 8 maggio la premiazione della quinta edizione, che ha visto gli studenti delle classi quinte di numerose scuole della.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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