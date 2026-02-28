La Giuria della XII edizione del Premio “Firenze Ada Cullino Marcori” ha annunciato i vincitori durante una cerimonia tenutasi a Firenze. La manifestazione è stata organizzata dalle Fondazioni “Ada Cullino Marcori” e “E.”, coinvolgendo numerosi partecipanti provenienti da diverse aree del settore. I premi sono stati consegnati in presenza di autorità e rappresentanti delle istituzioni culturali locali.

Firenze, 28 febbraio 2026 – La Giuria della XII edizione del Premio “Firenze Ada Cullino Marcori”, promosso dalle Fondazioni “Ada Cullino Marcori E.T.S.” e “Spadolini Nuova Antologia” E.T.S., si è riunita ieri pomeriggio nella sede della Biblioteca Spadolini, a Pian dei Giullari. Quella del 2026 è un’edizione che assume un significato storico e simbolico del tutto particolare: ricorre infatti il centenario della nascita di Ada Cullino Marcori, figura di riferimento della vita culturale fiorentina, alla cui memoria è dedicato il riconoscimento. Il Premio, nato per valorizzare il territorio e promuovere la ricerca e la produzione culturale, si distingue nel panorama cittadino anche per l’autorevolezza della sua giuria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - XII Premio “Firenze Ada Cullino Marcori”: ecco i vincitori

Leggi anche: Racconti di vita oltre le malattie rare, i vincitori del XII Premio Omar

Leggi anche: La libertà attraverso la cultura. Premio Firenze, tutti i vincitori

Approfondimenti e contenuti su Firenze Ada Cullino.

Firenze, consegnato il XII Premio Narrativa Giovane di Nuova AntologiaFirenze, 12 aprile 2024 - È stato consegnato il XII Premio Narrativa Giovane di Nuova Antologia cui hanno preso parte gli studenti e gli insegnanti degli otto istituti superiori della Toscana aderenti ... lanazione.it

Firenze, assegnato il Premio Firenze Ada Cullino MarcoriFirenze, 9 maggio 2024 - A Firenze è stato assegnato il Premio Firenze Ada Cullino Marcori. Giunto alla decima edizione e promosso dalle Fondazioni Ada Cullino Marcori e Spadolini Nuova Antologia. È ... lanazione.it