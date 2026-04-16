Rudiger Juve svolta quasi definitiva per il difensore del Real Madrid | cosa sta succedendo Gli aggiornamenti

Rudiger Juve si trova molto vicino a rinnovare il contratto con il Real Madrid, mettendo fine alle voci di mercato che lo vedevano altrove. La trattativa tra il giocatore e il club spagnolo sta procedendo senza intoppi e si avvicina alla conclusione. Nessun dettaglio ufficiale è stato ancora comunicato, ma fonti vicine ai club confermano la prossima firma. La decisione sembra ormai definitiva.

Allegri, è rottura con il Milan? L’ex Juve sembra essere sempre più solo nell’avventura in rossonero. Cosa sta succedendo e le ultime sul futuro Muharemovic Juve, duello in Serie A per il difensore del Sassuolo: un club spinge per chiudere subito. I bianconeri osservano interessati. Il motivo Muharemovic Juventus, Carnevali apre al ritorno in bianconero? Le parole del dirigente del Sassuolo non lasciano dubbi. Cosa ha detto Juventus Next Gen, Pagnucco si racconta: «Dal momento in cui metti piede in questo ambiente capisci che è speciale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rudiger Juve, svolta quasi definitiva per il difensore del Real Madrid: cosa sta succedendo. Gli aggiornamenti Notizie correlate Rudiger Juventus, il Real Madrid lavora per rinnovare il contratto del difensore tedesco. Che cosa sta succedendodi Redazione JuventusNews24Rudiger Juventus, il Real Madrid è al lavoro per rinnovare il contratto del centrale di difesa. Altri aggiornamenti Rudiger verso il no alla Juventus. Pronto un altro anno con il Real MadridAntonio Rudiger si allontana dalla Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte il difensore del Real Madrid sarebbe orientato a restare in Spagna per un'altra stagione, accettando ... tuttojuve.com Niente Juventus per Rudiger? Orientato nel rimanere a Madrid per un altro annoAntonio Rudiger esce dai candidati per la Juventus? Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da TMW il centrale difensivo del Real Madrid è orientato. tuttomercatoweb.com