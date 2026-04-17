Senesi Juve i bianconeri si ritirano dalla corsa al centrale in scadenza col Bournemouth! Il motivo e cosa succede ora

La Juventus ha deciso di non fare offerte per il difensore in scadenza con il club inglese. La scelta è stata presa per non partecipare a un'asta europea che potrebbe rivelarsi rischiosa. La società ha comunicato l'intenzione di ritirarsi dalla trattativa e di non proseguire con l'interesse nei confronti del calciatore. Al momento, non ci sono aggiornamenti su eventuali alternative o altre operazioni di mercato in corso.

di Luca Fioretti Senesi Juve, la dirigenza bianconera decide di non presentare offerte per il difensore ed evitare di partecipare a una pericolosa asta europea. Marcos Senesi non riceverà alcuna proposta ufficiale dalla Juventus. La dirigenza ha analizzato molto attentamente il suo contratto in scadenza il 30 giugno del 2026, giungendo a una conclusione totalmente definitiva. Nonostante l’evidente necessità di un forte stopper, il suo nome è stato depennato. Questa scelta fortemente strategica dimostra come i vertici preferiscano muoversi con massima cautela, evitando accuratamente operazioni non ritenute assolutamente vitali per innalzare la qualità dell’intero gruppo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Senesi Juve, i bianconeri si ritirano dalla corsa al centrale in scadenza col Bournemouth! Il motivo e cosa succede ora Notizie correlate Senesi Juve, Ottolini vuole anticipare la concorrenza: questa l’offerta al centrale del Bournemouth. I dettagliCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Senesi Juve, Ottolini accelera per bruciare la concorrenza: presentata l’offerta al centrale del Bournemouth. Tutti i dettagliSenesi Juve, Ottolini accelera per bruciare la concorrenza: presentata l’offerta al centrale del Bournemouth. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ciao Senesi, gli occhi Juve altrove: il sogno e il nome da 30 milioni. Gatti, messaggio chiaro; Le richieste economiche di Marcos Senesi lo allontanano dalla Juventus; Marcos Senesi si allontana dalla Juventus: tre club di Premier League in pole per l'argentino; Goretzka-Juve, contatto e agenti in Italia: gli occhi di Allegri e non solo. Cosa filtra e che c'entra Senesi. Senesi Juve, il colpo sta per sfumare? L’annuncio di Moretto che gela i bianconeri! Cosa sta succedendo per il futuro del difensore argentinoSenesi Juve, il colpo sta per sfumare? L'annuncio di Moretto che gela i bianconeri! Cosa sta succedendo per il futuro del difensore argentino ... calcionews24.com De Blasis: Juventus-Senesi, strada quasi chiusa tra le partiSul proprio account X il giornalista Michele De Blasis ha rilasciato gli ultimi aggiornamenti su Senesi, difensore argentino del Bournemouth. Le sue parole sull'accostamento del classe 1997 ... tuttojuve.com Mercato, #Senesi obiettivo concreto del #Tottenham: #Roma e #Juve defilate #ASRoma x.com Marcos Senesi si allontana dalla Juventus: tre club di Premier League in pole per l'argentino Maggiori dettagli su Tribuna.com: leggete il 1° commento facebook